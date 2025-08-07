ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Превръщат в лятна сцена част от амфитеатъра на Соф...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21066673 www.24chasa.bg

Взрив на газова бутилка рани 5-има сърби в стаи под наем в Аспровалта, където почиват и много българи

Тони Маскръчка

1604
Плажът на Аспровалта е предпочитан от българите заради близостта до границата и чистата вода. СНИМКА: Тони Маскръчка

В четвъртък следобед (8 юли) настана хаос, след като газова бутилка избухна в стаи под наем в Аспровалта, Солун, ранявайки петима туристи от Сърбия, съобщава "ПротоТема".

„Видях паникьосани хорау ранени от стъкла", разказва пред изданието очевидец.  Експлозията е станала малко след 15 час 

Спешната медицинска помощ реагира незабавно, като първите линейки пристигнаха на мястото на инцидента в рамките на три минути след получаване на обаждането. Двама от ранените - мъж с 40% изгаряния от първа и втора степен и жена с 20% изгаряния от първа степен - бяха транспортирани от спешните медицински служби до Солунската многопрофилна болница „Георгиос Папаниколау". И петимата са сръбски граждани.

В същото време е арестуван 86-годишният собственик на стаите. Властите разследват причините за инцидента.

Аспровалта е един от предпочитаните курорти и от българи, освен това много нашенци имат и апартаменти там, защото е най-близо до ГКПП Кулата.

Плажът на Аспровалта е предпочитан от българите заради близостта до границата и чистата вода. СНИМКА: Тони Маскръчка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство