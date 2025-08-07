Взрив на газова бутилка рани 5-има сърби в стаи под наем в Аспровалта, където почиват и много българи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В четвъртък следобед (8 юли) настана хаос, след като газова бутилка избухна в стаи под наем в Аспровалта, Солун, ранявайки петима туристи от Сърбия, съобщава "ПротоТема".

„Видях паникьосани хорау ранени от стъкла", разказва пред изданието очевидец. Експлозията е станала малко след 15 час

Спешната медицинска помощ реагира незабавно, като първите линейки пристигнаха на мястото на инцидента в рамките на три минути след получаване на обаждането. Двама от ранените - мъж с 40% изгаряния от първа и втора степен и жена с 20% изгаряния от първа степен - бяха транспортирани от спешните медицински служби до Солунската многопрофилна болница „Георгиос Папаниколау". И петимата са сръбски граждани.

В същото време е арестуван 86-годишният собственик на стаите. Властите разследват причините за инцидента.

Аспровалта е един от предпочитаните курорти и от българи, освен това много нашенци имат и апартаменти там, защото е най-близо до ГКПП Кулата.