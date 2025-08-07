Бизнесмени от Солун искат контрол по българо-гръцката граница, минавали стоки без документи

Солунската търговско-промишлена камара иска засилване на пробните проверки на гръцко-българските граници с цел идентифициране на превоз на стоки без необходимите документи. В писмо до управителя на Независимата агенция за публични приходи, Георгиос Пицилис, Гръцката търговско-промишлена камара предлага въвеждането на контрол върху транзитните товари, за да се ограничи явлението неформално и незаконно движение на продукти съобщава електронното издание "ТесТюдей".

Писмото е подписано от президента на Гръцката търговско-промишлена камара, Йоанис Масутис. "Присъединяването на България към Шенгенската зона доведе до пълното премахване на контрола върху камионите, превозващи стоки на гръцко-българската граница. През месеците, изминали до днес, Солунската търговско-промишлена камара е получила оплаквания от своите членове, че премахването на контрола е довело до внос и износ от страната на няколко стоки, които не са придружени от документи, за които следователно не са спазени предписаните процедури за фактуриране и данъчно облагане. Очевидно е, че гореспоменатата ситуация създава условия за нелоялна конкуренция, засягайки нашите законни и последователни вносители и износители, както и многобройните търговски предприятия - членове на нашата Камара", се казва в писмото. Бизнесмени повдигали и въпроси ца качеството и безопасността на стоките, търгувани при незаконни условия.

Настоява се Гръцката митническа и акцизната служба да предвидят, организират и извършват проби на сухопътната граница с България, както на тежки, така и на леки и средни камиони, за да се ограничи минаването на стоки без документи.

Предложението на бизнеса щяло да е от полза за "спазващите закона гръцки бизнеси, за публичните приходи, но също и за безопасността на потребителите".