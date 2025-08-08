Израел одобри план за превземане на Газа

Израелският кабинет по сигурността одобри план за превземане на град Газа, предадоха световните агенции, като се позоваха на съобщение на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху. В съобщението се казва, че израелските военни ще се подготвят да поемат контрола над град Газа, съобщава Ройтерс, цитирани от БТА.

Решението, взето рано тази сутрин, бележи нова ескалация на 22-месечната офанзива на Израел, започнала в отговор на нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. Войната вече отне живота на десетки хиляди палестинци, унищожи голяма част от ивицата Газа и доведе до масов глад на територията, населена от около 2 милиона души.

Преди заседанието на израелския кабинет по сигурността, което започна снощи и продължи през нощта, Нетаняху каза, че Израел планира да поеме контрола над цялата ивица Газа и евентуално да прехвърли администрацията на палестинския анклав на приятелски арабски сили, които се противопоставят на "Хамас". Обявените планове обаче не стигат дотам, което изглежда отразява резервите на началника на генералния щаб на израелската армия, според когото това ще застраши живота на останалите около 20 живи заложници, държани от "Хамас", и ще натовари още повече израелската армия след почти две години регионални войни. Много от семействата на заложниците също се противопоставят, като се опасяват, че по-нататъшната ескалация ще доведе до гибелта на техните близки.

Израелската армия многократно е обстрелвала град Газа и е извършвала там многобройни нападения, завръщайки се отново и отново в различни квартали, докато бойците на "Хамас" се прегрупират. Днес това е една от малкото части в ивицата Газа, която не е превърната в израелска буферна зона или поставена под заповед за евакуация.

Мащабна израелска сухопътна операция там може да доведе до разселване на десетки хиляди палестинци и да наруши още повече усилията за доставка на храни в анклава. Не е ясно колко души живеят в града, който преди войната бе най-големият в ивицата Газа. Стотици хиляди палестинци напуснаха град Газа по заповед за евакуация през първите седмици на войната, но много от тях се завърнаха там по време на примирието в началото на тази година.

Разширяването на военните операции в Газа би изложило на риск живота на безброй палестинци и на около 20-те останали израелски заложници, като същевременно би изолирало Израел в международен план. Израел вече контролира около три четвърти от опустошената палестинска територия.

Семействата на заложниците, държани в ивицата Газа, се страхуват, че ескалацията на конфликта може да доведе до гибелта на техните близки. Някои от тях протестираха пред сградата, в която през нощта се провеждаше заседанието на кабинета по сигурността в Йерусалим. Бивши висши израелски служители по сигурността също се обявиха против плана, предупреждавайки, че Израел затъва в блато без значителни военни ползи.

ООН се противопоставя категорично на разширяването на израелската офанзива в ивицата Газа, заяви заместник-говорителя на организацията Фархан Хак в Ню Йорк.

"Категорично сме против всякакво ескалиране на конфликта", заяви Хак. "Той вече е изключително разрушителен", добави заместник-говорителят на ООН. По думите на Хак конфликтът вече е причинил "повече от 60 000 жертви" в продължаващите почти две години сражения.

"Има вероятност от огромни човешки страдания, включително потенциално гладуване, което може да се влоши, ако конфликтът се усложни", добави говорителят.