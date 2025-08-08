ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Британски вицепремиер подаде оставка заради скандал с наематели

Рушанара Али СНИМКА: rushanaraali.org

Заместник-държавният министър в министерството по въпросите на жилищното строителство, общностите и местното самоуправление на Великобритания, отговарящ за бездомните и демокрацията - Рушанара Али, подаде днес оставка от правителството на премиера Киър Стармър, предават Ройтерс, цитирани от БТА.

Това е станало след обществен скандал, свързан с твърдения, че тя е изгонила наематели от притежаван от нея имот преди да увеличи искания наем със стотици британски лири. В писмо, изпратено до британския премиер Стармър, Али, която е от бангладешки произход, казва, че е спазила "всички съответни правни изисквания", но продължаването на работата ѝ би отклонило вниманието на британската общественост от дейността на правителството.

