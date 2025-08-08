ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ дава 50 млн. долара за ареста на президента на Венецуела Николас Мадуро

Николас Мадуро СНИМКА: Wikimedia Commons

САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи вчера американският главен прокурор Пам Бонди, предават Ройтерс, цитирани от БТА.

В разпространен чрез социалната платформа "Екс" видеоклип Бонди обвини Мадуро в сътрудничество с групировки като венецуелската затворническа банда "Трен де Арагуа" и наркокартела "Синалоа". Според американския Държавен департамент преди това САЩ са предлагали награда от 25 милиона долара за информация, свързана с Мадуро.

Министерството на комуникациите и информацията на Венецуела не е отговорило още на искането на Ройтерс за коментар.

Николас Мадуро СНИМКА: Wikimedia Commons

