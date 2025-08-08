ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поройни дъждове в Япония, има свлачища и наводнения

Япония с $3,9 млрд. търговски излишък през февруари СНИМКА: pixabay

Проливни дъждове връхлетяха тази сутрин южния японски остров Кюшу, като предизвикаха наводнения и кални свлачища, и принудиха местните жители да потърсят убежище, а властите издадоха предупреждения за най-висока степен на опасност в части от региона, предават Асошиейтед прес и БТА. Свлачище отнесе къща в град Айра в префектура Кагошима, като затрупа двама души, които бяха спасени живи и откарани в болница, съобщи японската агенция за пожарна безопасност и управление на бедствия.

Агенцията издаде препоръки за евакуация на повече от 360 000 души в района на Кагошима и съседната префектура Миядзаки. На кадри, излъчени по местната телевизия, се вижда кална вода, спускаща се в коритата на придошлите реки. В град Киришима водата достигаше до коленете в един търговски център. Проливните дъждове парализираха местния транспорт, спирайки влаковете и автобусите. Десетки полети от и до Кагошима бяха отменени. Правителството на японския премиер Шигеру Ишиба създаде оперативна група за реагиране и оказване на помощ при извънредни ситуации. "Правителството ще направи всичко, за да защити вашия живот и безопасност", каза той.

Японската метеорологична агенция прогнозира проливни дъждове и силни гръмотевични бури на остров Кюшу през целия петъчен ден поради ниско атмосферно налягане и предупреди, че рискът от бедствие нараства, призовавайки жителите на региона да вземат навреме предпазни мерки.

