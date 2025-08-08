Вестник в Анкара: Турските плодове и зеленчуци са наблъскани с пестициди

Значително увеличение на количеството използвани пестициди в земеделието регистрира през последните години Турция, което отразява тенденция в световен мащаб по отношение на употребата на тези химически вещества, съобщава турското издание "Башкент газете" и БТА.

Според официалните данни след 2015 г. се наблюдава рязко увеличение на количеството използвани пестициди в селското стопанство на Турция. Докато през 2013 г. са употребени 39 440 тона пестициди, през 2021 г. количеството е 55 тона. За сравнение през 80-те години на миналия век в турското земеделие са били използвани едва 7-8 тона пестициди, пише още изданието.

"Башкент газете" посочва, че успоредно с използваното количество пестициди се увеличава и количеството на връщаните обратно в Турция земеделски продукти поради установени в тях остатъци от пестициди над допустимите нива. Почти всеки месец в медиите се публикуват съобщения за върнати от Европа чушки, грозде, кайсии, домати, като главната причина са пестицидите, пише изданието и напомня конкретно и за случай от 23 май т.г., когато България е върнала турски чушки заради остатъци от пестициди 35 пъти над допустимите нива.

Според доклад за 2022 г. на Мрежата за предупреждение и сътрудничество (ACN) на Европейската комисия, публикуван на сайта на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), Турция е била на първо място сред страните извън ЕС, за чиито земеделски продукти е подаден сигнал за наличие на остатъци от химически вещества, преди всичко пестициди. Страната е получила общо 557 уведомления, следвана от Индия с 299 уведомления. Първото място Турция държи и през 2021 г. и 2023 г., пише още в публикацията.

Тенденцията в турското земеделие е наблюдавана и в глобален мащаб: от 1990 до 2019 г. употребата на пестициди в света нараства с 81 процента. Според данни на Организацията по прехрана и земеделие на ООН това нарастване е по-отчетливо в развиващите се страни, посочва "Башкент газете".