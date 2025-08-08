ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин се сдоби със звезден съотборник в "Сараев...

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21068567 www.24chasa.bg

Хиляди блокирани на фериботи в Гърция заради бурни ветрове

4076
Пристанището в Пирея

Силен вятър и морски бури затвориха пристанища в Гърция. Хиляди пътници чакат по портовете.

Властите забраниха движение на кораби от пристанищата Пирея, Лаврио и Рафина. На места поривът на вятъра достига 100 километра в час, съобщава БНР.

Нарушение на морския трафик има и от други гръцки пристанища. Фериботните компании предупреждават пътниците да се информират предварително за движението на корабите, за да не чакат с часове на пристанищата. Издадена е и забрана за движение в открито море на малки лодки и яхти.

От Гражданска защита информират за голям риск – код червено за опасност от пожари, които при този силен вятър не могат да се овладеят. Засега критични са огнищата на Крит, до Александруполис и до Кавала. В повишена готовност са силите на пожарната.

В сила е пълна забрана за палене на огън, както и влизане в горски паркове. Властите приканват туристите да ходят само на плажове със спасители и да избягват влизане в открито море.

Прогнозите са за три дни с високи температури и много силен вятър.

Пристанището в Пирея

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство