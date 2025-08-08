Хиляди блокирани на фериботи в Гърция заради бурни ветрове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силен вятър и морски бури затвориха пристанища в Гърция. Хиляди пътници чакат по портовете.

Властите забраниха движение на кораби от пристанищата Пирея, Лаврио и Рафина. На места поривът на вятъра достига 100 километра в час, съобщава БНР.

Нарушение на морския трафик има и от други гръцки пристанища. Фериботните компании предупреждават пътниците да се информират предварително за движението на корабите, за да не чакат с часове на пристанищата. Издадена е и забрана за движение в открито море на малки лодки и яхти.

От Гражданска защита информират за голям риск – код червено за опасност от пожари, които при този силен вятър не могат да се овладеят. Засега критични са огнищата на Крит, до Александруполис и до Кавала. В повишена готовност са силите на пожарната.

В сила е пълна забрана за палене на огън, както и влизане в горски паркове. Властите приканват туристите да ходят само на плажове със спасители и да избягват влизане в открито море.

Прогнозите са за три дни с високи температури и много силен вятър.