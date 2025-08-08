КМГ: Тибет – едно от най-загадъчните места на Земята, 30 години развитие и все по-достъпен

Таня Глухчева

Щом чуем за Тибет – този загадъчен китайски автономен регион, в съзнанието ни изникват какви ли не романтични образи – заснежени скали, монаси, Йети, легенди за пещери, където живеят хора, открили тайната на вечния живот, йога, медитация, Далай Лама и... холивудският филм с Брад Пит – „7 години в Тибет". Последното – дава меко казано погрешна представа що се отнася до политическата обстановка. Но все пак, да не забравяме, че е типично за американците да демонизират комунизма. Дори според западните медии територията е затворена за чужденците. Дали наистина е така?

Лошото е, че ако човек реши да потърси информация за Тибет в Интернет, намира романтични пътеписи, подробна описание на историята – досущ като приказка и изведнъж – идват „лошите" комунисти и времето спира. Раздвижване се получава, когато Далай Лама реши да предприеме някое пътуване, както направи малко по-рано тази година, когато отиде не къде да е, а в САЩ.

Истината е, че когато отидох в Китай за пръв път миналата година, един от въпросите ми беше дали ще имаме възможност да отидем до Тибет. Поради лоши климатични условия – групата ми не успя, но с радост, и известна благородна завист, видях, че група журналисти, отишли през есента, бяха успели да посетят това мистично място.

Каква информация не достига до широката публика?

На първо място – от 30 години тече програма за подпомагане на региона, като през последните години резултати са повече от осезаеми и китайското правителство бере плодовете на труда си. Въпреки трудното минало, когато в Тибет 95% от хората са живели при лоши условия, живеейки като роби, ако не са принадлежали към „висшето общество" – т.е. не са били монаси, знатни или управляващи. Въпреки географското положение на региона – прекалено високата надморска височина в началото затруднявала изграждането на инфраструктура. Но в Китай – няма нищо невъзможно и днес, Тибет е един от ярките примери какво е възможно да се постигне с желание и труд.

От 2012 г. насам, 17 провинции и градове, под централното управление на Китай, заедно със 78 централни и държавни институции, подпомагат Тибет, създавайки работни места. Те са на местно и национално ниво. А тези, които завършват висше образование в другата провинция – могат да останат там на работа.

За учениците в Тибет има училища с часове за 3D моделиране, там преподават едни от най-добре подготвените учители.

„Майка замина да преподава в Тибет по 3-годишна програма", разказва китайската студентка Меги Мао. „Аз я посетих и успях с очите си да видя какво представлява регионът. Дори за нас, самите китайци мястото е интересно заради историята, традициите, будистките храмове и архитектурата. Но столицата Лхаса напомня много на Пекин – магазини, болници, заведения. Като всеки голям град – можеш да намериш всичко, което ти трябва. В момента се инвестира и в по-малките градове и села. Но хората из цял Тибет са щастливи. Препоръчвам на, колкото се може повече хора да посетят това място не само заради вече споменатите история, архитектура и т.н., но и заради уникалната природа. Да, първите 1-2 дни вероятно ще бъде трудно да се свикне заради разредения въздух, но в аптеките може да се намерят кислородни бутилки".

На второ място – студените зими вече са лош спомен от миналото, тъй като днес правителствените субсидии покриват основните разходи, а въглищата и торовете – са заменени с екологични зелени източници, а това допринася за значително по-чистия въздух.

А на 5228 м/н/м/в, вече започна изграждането на соларната електростанция Цайпън. Тя ще бъде най-високата фолтотаична централа в света. Предвижда се тя да произвежда приблизително 246 милиона киловатчаса годишно, осигурявайки по този начин електроснабдяването в региона.

Като цяло Китай приветства повече чужденци да посетят Тибет и да се уверят с очите си какво представлява регионът, наслаждавайки се на неговите уникални културни характеристики, стандартът и качеството на живот. Направени са повече заведения за хранене, организират се различни културни мероприятия, които съчетават природата с местните обичаи и традиции... Само за първите шест месеца на тази година регионът е посетен от над 28 милиона туристи – от страната и чужбина, което представлява ръст с около 15% на годишна база. Вероятно до края на декември най-малко още толкова ще отидат, други ще повторят. Това е част от програмата на правителството за отваряне на страната към света. Колкто повече хора отидат и видят с очите си истината за Тибет – как става все по-достъпен, няма да има значение какви филми прави Холивуд или какво (не)пише в Интернет.

Планът на правителството да отвори Китай към света се оказва много печеливша и сполучлива идея, защото по този начин се вижда истината и се вижда, че западната пропаганда е една голяма лъжа. Който иска да се увери с очите си – отива на място. Дори онези, на които са им втълпявали лъжи, разбират, че са били мамени. Показателен е случаят с журналистка от Централна Америка, която споделя, че преди посещението си в Китай е имала напълно погрешна представа за страната, защото правителството в родината й е силно зависимо от САЩ. В такъв случай – не бива да ни изненадва фактът, че е трудно в Интернет да се намери информация. Пекин е наясно с това и затова предлага най-доброто решение – след като истината не може да се прочете, то поне може да се види и изживее. Дори подсигурява кислородни бутилки – като за случаите с Тибет, пише КМГ.