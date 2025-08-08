На 7 август официално влезе в сила новото издание на така наречените „реципрочни тарифи" на правителството на САЩ. Тарифите в 69 страни и региона по света варират от 10% до 41%. Според последните оценки средната ефективна тарифна ставка в САЩ е достигнала 18,3%, най-високото ниво от близо сто години. От гледна точка на международното обществено мнение, въвеждането на така наречените „реципрочни тарифи" означава по-нататъшна ескалация на търговския протекционизъм на правителството на САЩ. Това не само ще хвърли сянка върху световната икономика, но и ще предизвика по-дълбока „болка в отговор" за Съединените щати.

Фактите постоянно доказват това. Последното проучване на Йейлския университет показва, че след влизането в сила на „реципрочните тарифи" цените в САЩ ще се повишат с 1,8% в краткосрочен план, което е еквивалентно на намаляване на доходите на всяко американско домакинство с 2400 долара тази година. Освен това почти половината от американските компании планират да уволнят работници или да затворят фабрики поради нарастващите разходи. В допълнение, Германската банка смята, че подобна агресивна тарифна политика е навредила на статута на долара и глобалната деамериканизация се ускорява. В момента вносът на стоки в САЩ представлява само 13% от световния обем. Някои прогнози показват, че дори САЩ да спрат изцяло вноса, 100-те най-големи търговски партньори на САЩ могат да възстановят целия загубен износ за страната в рамките на 5 години, пише КМГ.

Трябва да се помни, че през 1930-те години Съединените щати наложиха мита върху над 20 000 вносни стоки по целия свят, което предизвика търговски контрамерки от други страни, което доведе до намаляване на световната търговия с повече от 60% за пет години. Собствената търговия за внос и износ на Съединените щати също беше силно засегната и потъна в Голямата депресия. Почти сто години по-късно подобен кошмар вероятно ще се повтори.