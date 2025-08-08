ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гимназия SMART Science продължава приема си с нови...

КМГ: Китай е все по-близо до изпращането на хора на Луната

КМГ

СНИМКА: КМГ

Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA) съобщи, че на 6 август успешно е завършил цялостен тест за кацане и излитане на своя пилотиран лунен модул на тестова площадка в окръг Хуайлай, провинция Хъбей в Северен Китай. Тестът представлява ключова стъпка в развитието на китайската пилотирана програма за изследване на Луната и също така отбелязва първия път, когато Китай провежда тест на извънземните възможности за кацане и излитане на пилотиран космически кораб, съобщи агенцията, пише КМГ. 

Лунният спускаем модул, наречен Ланюе, се състои както от модул за кацане, така и от модул за задвижване. Това е новоразработен космически кораб, предназначен да поддържа мисии с екипаж до и от Луната. Той ще бъде използван за транспортиране на два тайконавта между лунната орбита и лунната повърхност - и ще носи лунен роувър и други научни полезни товари. Агенция заяви, че успехът представлява пробив в научноизследователската и развойна дейност по отношение на китайската пилотирана програма за изследване на Луната.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

