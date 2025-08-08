КМГ: Китай планира да модернизира селските пътища

Китай представи план за действие за нов кръг от подобрения на селските пътища като част от усилията си за подобряване на транспортната инфраструктура в селските райони и за стимулиране на съживяването на селските райони.

Планът, публикуван от Министерството на транспорта, Министерството на финансите и Министерството на природните ресурси, очертава амбициозни цели за повишаване на техническите стандарти на селските пътища, преодоляване на пропуските в поддръжката и изграждане на ефективна селска мрежа за подпомагане на модернизацията на селското стопанство.

Планът включва подробни цели като изграждане или модернизиране на 300 000 километра селски пътища и извършване на възстановителна поддръжка на други 300 000 километра съществуващи пътища. Според плана над 70% от селските пътища трябва да бъдат поддържани в "добро състояние" и обществените автобусни мрежи трябва да бъдат разширени, за да обхванат 55% от селата, пише КМГ.

Централното правителство ще отпусне средства за инициативата, а провинциалните власти трябва да координират местните ресурси за изграждане, управление, поддръжка и експлоатация на селските пътища. Ще се наложи и засилен бюджетен надзор на всички административни нива.