КМГ: Седем учени печелят Награди за наука на бъдещето за 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Седем изследователи получиха Награди за наука на бъдещето за 2025 г. на церемония в Пекин.

Тримата палеонтолози Дзи Цян, Сю Син и Джоу Джунхъ, получиха природонаучните награди за откритията си на изкопаеми доказателства, подкрепящи теорията, че птиците са еволюирали от динозаврите.

Фън Джун, Дай Ди и Дин Хун са отличени с награди в областта на физическите науки за техния принос в изчислителното прогнозиране и експерименталната реализация на топологични електронни материали.

Носител на наградата по математика и компютърни науки е Лу Чи-Юен, който е награден за неговите иновации и лидерство в развитието на енергонезависими полупроводникови технологии за памет, включително тези, свързани с клетъчната плътност, интеграция на устройства и устойчивост на данните, пише КМГ.

Награди за наука на бъдещето са били връчени на 46 души от създаването им през 2016 г. Неправителственият орган е иницииран от групи учени и предприемачи с цел да се развиват научните изследвания в областта на фундаменталните науки.