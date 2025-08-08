КМГ: Хонконг напредва като глобален център за управление на активи

Хонконг прави големи крачки в областта на целевите данъчни реформи, стабилния пазар за първично публично предлагане и прогресивните регулации за виртуални активи — напредък, който ще превърне финансовия център на Азия в най-големия център за трансгранично управление на активи и богатство в света, според финансови анализатори, пише China Daily.

Еди Юе Уай-ман, главен изпълнителен директор на Паричния орган на Хонконг, заяви, че органът ще продължи да работи в тясно сътрудничество с правителството на Специалния административен район Хонконг, индустрията и международната общност, за да стимулира иновациите в политиките и подобренията на пазара, с цел да се засили още повече конкурентоспособността на Хонконг в областта на управлението на богатството и разпределението на активи, пише КМГ.