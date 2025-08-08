ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин се сдоби със звезден съотборник в "Сараев...

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21068874 www.24chasa.bg

САЩ вдига център за бежанци във военна база край Мексико

600
Бежанци Снимка: Pixabay

Съединените щати ще отворят център за задържане на нелегални имигранти с капацитет до 5000 души във военната база "Форт Блис" до границата с Мексико, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от АФП и БТА.

"От средата на юли започнахме да работим по създаването на център за задържане във "Форт Блис". Започнаха дейности по създаване на първоначален капацитет от 1000 нелегални имигранти. Той трябва бъде достигнат до средата или до края на август", каза говорителката на Пентагона Кинсли Уилсън. Тя добави, че през идните месеци планът е тази бройка да достигне 5000.

Президентът Доналд Тръмп обяви за абсолютен приоритет експулсирането на милиони нелегални имигранти. По-рано през годината той съобщи за проект за център за задържане на мигранти във военната база "Гуантанамо" в Куба с капацитет 30 000 души. 

Бежанци Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство