Ново откритие на НАСА разкрива признаци за живот на Марс? (Снимки)

Марсоходът Curiosity на НАСА засне странна скала с форма на корал на повърхността на Марс. Това откритие предизвика нови спекулации за признаци на древен живот на Червената планета.

Скалата е била изваяна от вятъра и времето, според НАСА, която заяви, че вероятно се е образувала преди милиарди години, когато вода някога е текла по повърхността на Марс.

Някои потребители в социалните мрежи твърдят: „Коралите са истински признаци на древни форми на живот, наред с древните реки. Това е огромно откритие!!"

Учените твърдят, че богатата на минерали вода някога е прониквала в малки пукнатини в марсианските скали, отлагайки твърди частици, които по-късно са били разкрити от милиарди години ветрова ерозия.

„Curiosity е открил много малки образувания, които са се сформирали преди милиарди години, когато на Марс все още е имало течна вода", заяви НАСА пред "Дейли Мейл".

BREAKING 🚨: Curiosity rover spots 'Coral reef' rock on Mars. it’s a sign of ancient water! pic.twitter.com/6nGNcwqMrk — Curiosity (@MAstronomers) August 7, 2025

„Водата е пренасяла разтворени минерали в пукнатините на скалите и по-късно е изсъхнала, оставяйки втвърдените минерали след себе си", добавят още от агенцията.

"Милиарди години ерозия, предизвикана от вятъра, постепенно са разрушили околната скала, разкривайки необичайните форми, видими днес".

Дългият 2,1 метра колесен робот в момента изследва кратера Гейл - регион, богат на кутиевидни образувания, мрежи от хребети, които вероятно са се образували от древни подземни води.

Тези образувания помагат на учените да разберат как марсианската среда се е трансформирала от потенциално обитаемо място в пустинята, която е днес.

Марс е замръзнала пустиня с вода предимно под формата на лед, но коралоподобната скала служи като напомняне, че планетата някога е имала течна вода на повърхността си.

Докато твърденията за живот на Марс заливат мрежата, други потребители се възхищават на откритието, като го смятат за „допълнително доказателство, че Марс е имал вода в ранните етапи на съществуването си".

В миналото Curiosity е откривал разнообразен асортимент от подобни малки структури, които са се образували, когато минерализиращите течности са преминавали през канали в скалата.

През 2022 г. марсоходът се натъкна на скала, подобна на цвете, която също е образувана в древността, когато минерали, носени от водата, са циментирали скалата.

През 2024 г. НАСА обяви, че нейният роувър Perseverance е открил първите „възможни" признаци на древен живот на Червената планета.

Марсоходът Perseverance на агенцията забеляза това, което те описаха като скала с форма на връх на стрела, през която преминават вени.

Роувърът изпрати изображенията обратно на Земята, разкривайки кристални твърди вещества, останали от течащата по повърхността вода, и червеникава област, която съдържа органични съединения и източник на енергия за „това, което би могло да бъде микробен живот".

Скалата, която е с размери приблизително 0,98 метра на 0,61 метра, е кръстена на водопад Чеява в Гранд Каньон.

Учените са установили, че тя съдържа химически сигнатури и структури, образувани от микробен живот преди милиарди години.

Кен Фарли, учен по проекта Perseverance, казва: „Водопадът Чеява е най-озадачаващата, сложна и потенциално важна скала, изследвана досега от Perseverance."

„От една страна, имаме първото убедително откритие на органичен материал, отличителни цветни петна, показателни за химични реакции, които микробният живот би могъл да използва като източник на енергия, и ясни доказателства, че водата - необходима за живота, някога е преминавала през скалата", разяснява той.

„От друга страна, не успяхме да определим точно как се е образувала скалата и до каква степен близките скали може да са нагрявали водопада Чеява и да са допринесли за тези характеристики", добавя ученият.

Екипът забелязал подобните на вени структури навсякъде по откритието, установявайки, че те са бял калциев сулфат.

Кристалните твърди частици на марсианската повърхност са отлагания, оставени от древни подземни води, течащи някога през планетата.

Между тези жилки има ленти от материал с червеникав цвят, което предполага наличието на хематит, един от минералите, които придават на Марс отличителния му ръждив оттенък.

По-задълбочен поглед към червеникавата област разкри „десетки неправилно оформени, милиметрови почти бели петна, всяко от които е обградено с черен материал, подобен на леопардови петна", сподели НАСА.

Perseverance използва рентгенов инструмент за анализ на петната, определяйки, че черните ореоли съдържат желязо и фосфат.

Дейвид Фланъри, астробиолог и член на научния екип на Perseverance, казва: „Тези петна са голяма изненада. На Земята тези видове характеристики в скалите често са свързани с вкаменелите останки от микроби, живеещи под повърхността."