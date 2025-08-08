Финландска министърка: САЩ да продължат с налагането на санкции на Русия

Финландската външна министърка Елина Валтонен заяви днес, че се надява американският президент Доналд Тръмп да продължи с плановете си за налагане на Русия на санкции, които ще помогнат за слагане на край на конфликта в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Със сигурност се надявам, че президентът Тръмп ще продължи с тези санкции", каза Валтонен в интервю за Ройтерс. "Това, което можем да видим – и подозираме в момента – е, че причината Русия отново да прояви някакво желание за преговори е, че увеличените доставки (за Украйна) определено оказват натиск върху Русия да намери изход от войната", добави тя.

Финландия, скандинавските държави като цяло и балтийските републики са сред най-верните поддръжници на Украйна от началото на войната, отбелязва Ройтерс.

Руската инвазия в страната от 2022 г. подтикна Финландия, която има 1340-километрова обща граница с Русия, да се присъедини към НАТО преди две години, след десетилетия на необвързаност.