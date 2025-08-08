Лондон призова Израел да преосмисли плана си за превземане на Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел прави грешка, като одобрява планове окупацията на град Газа, заяви днес британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Медия и ДПА.

Британският лидер призова Израел да преосмисли плановете за нова офанзива.

Стармър направи изказването си, след като военният кабинет на израелския премиер Бенямин Нетаняху одобри плановете за операция по превземането на град Газа.

Британският премиер каза, че Израел следва да действа в посока деескалация, а не да предприема новата операция.

"Това действие няма да доведе до край на конфликта или да спомогне за освобождаването на заложниците. Ще доведе само до повече кръвопролитие", отбеляза Киър Стармър, цитиран от БТА.

"Всеки ден хуманитарната криза в Газа се влошава и държаните от "Хамас" заложници се намират в ужасни и нечовешки условия. Нужно е спиране на огъня, повече хуманитарна помощ, освобождаване на всички държани от "Хамас" заложници и договаряне на решение. "Хамас" не може да има роля в бъдещето на Газа и трябва да се изтегли от там и да се разоръжи", призова британският лидер.