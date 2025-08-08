ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гимназия SMART Science продължава приема си с нови...

ООН към Израел: Откажете се от плана си за военен контрол над Газа

Фолкер Тюрк КАДЪР: Туитър/@volker_turk

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова днес Израел незабавно да се откаже от плана си за установяване на пълен военен контрол над ивицата Газа, предаде Франс прес.

Планът, който бе одобрен тази нощ от израелския военен кабинет, "е против решението на Международния съд на ООН, съгласно което Израел трябва да сложи край на окупацията възможно най-скоро, да бъде приложено решението с две държави и правото на палестинците на самоопределяне", се казва в изявление на Тюрк, цитирано от БТА. 

"Всичко навежда на мисълта, че нова ескалация ще доведе до още по-голямо разселване на хора, до още убийства, до още непоносимо страдание, до ненужни разрушения и ужасни престъпления", изтъкна върховният комисар, който често е обвиняван от израелските власти в симпатии към палестинците.

Тюрк призова израелското правителство до гарантира безпрепятствен достъп на доставките на хуманитарната помощ до Газа, а не да ескалира войната.

Заложниците, държани от палестинската ислямистка групировка "Хамас", "трябва да бъдат незабавно и безусловно освободени", каза още Фолкер Тюрк, като призова също за освобождаване на "задържаните произволно от Израел палестинци".

