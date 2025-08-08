ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Блъснаха пешеходец в Добрич, движението по ключов ...

Хванаха българин, осъден на 12 г. затвор за групово изнасилване на непълнолетна в Испания

Затвор СНИМКА: pixabay

Българин, осъден на 12 години затвор в Испания, е задържан у нас. Присъдата му е за групово изнасилване на непълнолетно момиче. Дни преди да чуе окончателната си присъда обаче той и се прибира в България.

Престъплението е извършено през 2020 г. Следва 5-годишен съдебен процес. Обвиняемите българи са двама.

Единият - Стефан Симеонов - се прибира в Димитровград. Знае се, че по пътя се е движил с кола. От испанската полиция съобщиха, че е засечен как влиза от Германия в Австрия. Според информация в България е влязъл през Румъния, което означава, че е преминал през немалко европейски държави, пише bTV.

Атанас Малинов от Главна дирекция "Национална полиция" съобщи, че му е било осигурено прикритие от криминалния контингент в Димитровград. Използвал е документ за самоличност на свой братовчед, с когото много си прилича.

Другият, избягал от испанското правосъдие българин, е с още по-висока присъда и още се издирва.

Стефан Симеонов е задържан по линия на ЕНФАСТ, европейската мрежа за издирване на укриващи се от правосъдието лица, извършили сериозни престъпления. От началото на годината в България са задържани около 20 такива престъпници, сред тях е член на Коза Ностра, убиец с доживотна присъда, обвинен в Германия за тероризъм.

Затвор СНИМКА: pixabay

