Украйна и САЩ обединяват усилия за защита на критичната енергийна инфраструктура

Украйна и САЩ планират да обединят усилията си за засилване на защитата на критичната енергийна инфраструктура, предаде Укринформ.
Съответното изявление беше направено от украинската Държавна служба за специални комуникации и защита на информацията след работна среща в Краков.
"Участниците обсъдиха стратегии за засилване на пасивната защита на критичните енергийни обекти, по-конкретно чрез усъвършенстване на системите, предназначени за противодействие на враждебни безпилотни летателни апарати. Те се съсредоточиха и върху потенциала за прилагане на второ ниво на защита на обекти от критичната инфраструктура, като се използват американски технологии", се посочва в информацията, цитирана от БТА.
Освен това страните набелязаха приоритетни логистични и технически нужди за пасивната защита на енергийната инфраструктура на Украйна, които изискват международна подкрепа или партньорство.
„Те се споразумяха да обединят усилията си и да координират бъдещите мерки за защита на критичната енергийна инфраструктура, както и да разширят възможностите за финансиране на съвместни проекти“, допълват от украинската Държавна служба за специални комуникации и защита на информацията.