ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Блъснаха пешеходец в Добрич, движението по ключов ...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21070232 www.24chasa.bg

Украйна и САЩ обединяват усилия за защита на критичната енергийна инфраструктура

1040
СНИМКА: Pixabay

Украйна и САЩ планират да обединят усилията си за засилване на защитата на критичната енергийна инфраструктура, предаде Укринформ.

Съответното изявление беше направено от украинската Държавна служба за специални комуникации и защита на информацията след работна среща в Краков.

"Участниците обсъдиха стратегии за засилване на пасивната защита на критичните енергийни обекти, по-конкретно чрез усъвършенстване на системите, предназначени за противодействие на враждебни безпилотни летателни апарати. Те се съсредоточиха и върху потенциала за прилагане на второ ниво на защита на обекти от критичната инфраструктура, като се използват американски технологии", се посочва в информацията, цитирана от БТА. 

Освен това страните набелязаха приоритетни логистични и технически нужди за пасивната защита на енергийната инфраструктура на Украйна, които изискват международна подкрепа или партньорство.

„Те се споразумяха да обединят усилията си и да координират бъдещите мерки за защита на критичната енергийна инфраструктура, както и да разширят възможностите за финансиране на съвместни проекти“, допълват от украинската Държавна служба за специални комуникации и защита на информацията.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство