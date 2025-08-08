Германия спря износа на военно оборудване, което може да бъде използвано в Газа

Германското правителство няма да одобрява до второ нареждане никакъв износ на военно оборудване, което може да бъде използвано в ивицата Газа, заяви днес канцлерът Фридрих Мерц в отговор на плана на Израел да разшири своите военни операции в палестинската територия, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Израелският кабинет по сигурността одобри рано тази сутрин план за поемане на контрола над град Газа - ход, с който се разширяват военните операции въпреки засилващите се критики у дома и в чужбина във връзка с опустошителната, продължаваща вече близо две години война.

Мерц заяви, че Израел е в правото си да разоръжи "Хамас" и да поиска освобождаването на израелските заложници.

"Германското правителство смята, че още по-безпощадните военни действия в ивицата Газа, за които израелският кабинет взе решение снощи, правят все по-трудно да се види как тези цели могат да бъдат постигнати", се казва в изявлението на Мерц.

"При тези обстоятелства германското правителство до второ нареждане няма да одобри никакъв износ на военно оборудване, което би могло да се използва в ивицата Газа."

Крайнодесните съюзници в коалицията на премиера Бенямин Нетаняху настояват за пълно превземане на Газа като част от обещанието му да изкорени бойците на "Хамас", въпреки че военните предупредиха, че това може да застраши живота на останалите заложници.

Освобождаването на заложниците и преговорите за прекратяване на огъня са основните приоритети на Германия, заяви Мерц, като изрази дълбока загриженост за страданията на цивилните в ивицата Газа.

През юни Бундестагът заяви, че лицензи за износ на военно оборудване за Израел на стойност 485 млн. евро са били предоставени между 7 октомври 2023 г. и 13 май 2025 г.