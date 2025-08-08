Жители на Кефалония се евакуират, има горски пожар (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Горски пожар избухна днес сутринта близо до село Каравадос в южната част на остров Кефалония в Йонийско море, което доведе до евакуации и мащабна реакция от противопожарните служби, предаде електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

Пожарът обхваща земеделски и залесени земи и малко след началото му беше издадена тревога от службата за гражданска защита. В текстово съобщение, изпратено чрез системата за спешни случаи 112, жителите на Каравадос, Доризата и Керамиес бяха инструктирани да се евакуират към столицата на острова – Аргостоли, и да следват инструкциите на местните власти, подчертава изданието, цитирано от БТА. Φωτιά στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών#ingr #insnapshot #κεφαλονια pic.twitter.com/jKPLrIphSo — in.gr/news (@in_gr) August 8, 2025

Пожарната служба информира, че на място са разположени 20 пожарникари, два наземни екипа и седем пожарни машини, подкрепени от местни доброволци и общински цистерни с вода. Κοντά σε σπίτια η φωτιά στην Κεφαλονιά - Ενισχύονται τα εναέρια μέσα#ingr #insnapshot #κεφαλονια pic.twitter.com/KPZAAlhRag — in.gr/news (@in_gr) August 8, 2025