Жители на Кефалония се евакуират, има горски пожар (Видео, снимки)

1420
СНИМКА: Екс/@kefaloniapress

Горски пожар избухна днес сутринта близо до село Каравадос в южната част на остров Кефалония в Йонийско море, което доведе до евакуации и мащабна реакция от противопожарните служби, предаде електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

Пожарът обхваща земеделски и залесени земи и малко след началото му беше издадена тревога от службата за гражданска защита. В текстово съобщение, изпратено чрез системата за спешни случаи 112, жителите на Каравадос, Доризата и Керамиес бяха инструктирани да се евакуират към столицата на острова – Аргостоли, и да следват инструкциите на местните власти, подчертава изданието, цитирано от БТА.  

Пожарната служба информира, че на място са разположени 20 пожарникари, два наземни екипа и седем пожарни машини, подкрепени от местни доброволци и общински цистерни с вода. 

Въздушните операции включват четири противопожарни самолета и два хеликоптера, извършващи разпръскване на вода. 

СНИМКА: Екс/@kefaloniapress

