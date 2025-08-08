Русия готви строителството на първата атомна електроцентрала в Казахстан

Русия започна днес подготовката за строителството на първата атомна електроцентрала в Казахстан, предаде Франс прес. В централноазиатската държава, която е и най-големият производител на уран в света, Китай планира изграждането на още две атомни електроцентрали, припомня АФП, цитирана от БТА.

Според съвместно изявление на казахстанската Агенция за атомна енергия и руската държавна ядрена корпорация "Росатом" дейностите по изграждането имат за цел да "изберат оптималното място" чрез инженерни проучвания за избор на оптимално място и подготовка на проектна документация за строителството.

Началото на инженерните проучвания е фундаментален етап, от който зависят безопасността, надеждността и икономическата ефективност на проекта за АЕЦ. В хода им се извършва комплексно проучване на геоложките, сеизмичните, хидрологичните и екологичните характеристики на терена, въз основа на които ще бъде взето окончателното решение за разположението на централата.

Церемонията по първа копка се състоя близо до село Улкен, на брега на езерото Балхаш, в югоизточната част на страната, разположено на около 400 километра северозападно от Алмати. В нея взеха участие генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов и ръководителят на казахстанската Агенция за атомна енергия Алмасадам Саткалиев, допълва ТАСС.

"Започваме (в Казахстан) по същество работа по реализирането на проекта за създаване на атомна електроцентрала", заяви Алмасадам Саткалиев по време на церемонията. Според него "Росатом" предлага да "построи истински бестселър на пазара на ядрени технологии". "Казахстанският проект ще бъде най-важният приоритет на държавната корпорация "Росатом", подчерта Лихачов, цитиран от ТАСС.

Той припомни, че проектът включва доставката на енергоблок ВВЕР-1200. "Тук, в Казахстан, сме готови да реализираме международен проект", каза той.

Строителството на първата в Казахстан атомна електроцентрала беше одобрено през есента на 2024 г. след неочаквано проведен референдум, а през юни централноазиатската страна възложи на "Росатом" управлението на проекта за изграждането на централата, припомня АФП.

Пекин, чрез държавната Китайска национална ядрена корпорация (CNNC), ще построи следващите две ядрени електроцентрали според казахстанските власти, които уверяват, че подробностите за проектите ще бъдат известни до края на годината.

Казахстан, която е бивша съветска република, е водещ световен производител на уран (с дял от 43 на сто) и третият по големите доставчик на обеднен уран за Европейския съюз, но изпитва сериозна липса на електроенергия за вътрешното си потребление.

Въпреки че Франция и Южна Корея също бяха в надпреварата за изграждането на тези електроцентрали, решението на Казахстан да избере Русия и Китай е логично, тъй като тези две съседни страни на Казахстан са от съществено значение в Централна Азия. Темата за атомната енергетика е чувствителна в Казахстан, след като по времето на СССР в периода между 1949 и 1989 г. бяха извършени приблизително 450 ядрени опита, а около 1,5 милиона жители са били изложени на риск от радиация, припомня АФП.

Историческият опит на Казахстан в експлоатацията на АЕЦ е свързан с работата на реактора БН-350 в град Актау от 1972 до 1999 година. Освен производството на електроенергия на негова база функционираше един от най-големите в света комплекси за обезсоляване на морска вода. В момента БН-350 е в процес на извеждане от експлоатация.