Най-малко 10 загинаха, а 33 са в неизвестност след наводнение Китай (Видео)

Най-малко 10 души загинаха, а 33 са в неизвестност, заради наводнения в окръг Юйчжун в северозападната китайска провинция Гансу, предаде Асошиейтед прес, като се позова на държавни медии.

Проливните дъждове вчера предизвикаха наводнения и поне едно свлачище в планинските райони близо до град Ланчжоу, съобщи днес Китайската централна телевизия.



The city issued a Level III flood emergency response as streets, metro stations, and highways were heavily inundated, forcing partial metro… pic.twitter.com/rka9cWBYEK — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 7, 2025

Валежите прекъснаха електроснабдяването и телекомуникационните услуги в района на планината Синлун, оставяйки без помощ над 4000 души в четири села, пише БТА. Zhengzhou, China yesterday...🌊pic.twitter.com/6Tty1po50G — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 8, 2025

Трима човека са в неизвестност след свлачище в село Малиантан в окръг Юйчжун.

Според местните власти в Ланчжоу максималният валеж в района тази сутрин е достигнал 195 милиметра.