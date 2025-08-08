ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Блъснаха пешеходец в Добрич, движението по ключов ...

Най-малко 10 загинаха, а 33 са в неизвестност след наводнение Китай (Видео)

СНИМКА: Екс/@Top_Disaster

Най-малко 10 души загинаха, а 33 са в неизвестност, заради наводнения в окръг Юйчжун в северозападната китайска провинция Гансу, предаде Асошиейтед прес, като се позова на държавни медии.

Проливните дъждове вчера предизвикаха наводнения и поне едно свлачище в планинските райони близо до град Ланчжоу, съобщи днес Китайската централна телевизия. 

Валежите прекъснаха електроснабдяването и телекомуникационните услуги в района на планината Синлун, оставяйки без помощ над 4000 души в четири села, пише БТА.  

Трима човека са в неизвестност след свлачище в село Малиантан в окръг Юйчжун.

Според местните власти в Ланчжоу максималният валеж в района тази сутрин е достигнал 195 милиметра. 

Китайският президент Си Цзинпин призова за всестранни усилия за спасяване и предотвратяване на наводненията. 

СНИМКА: Екс/@Top_Disaster

