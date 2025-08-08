Най-малко 10 загинаха, а 33 са в неизвестност след наводнение Китай (Видео)

Най-малко 10 души загинаха, а 33 са в неизвестност, заради наводнения в окръг Юйчжун в северозападната китайска провинция Гансу, предаде Асошиейтед прес, като се позова на държавни медии.
Проливните дъждове вчера предизвикаха наводнения и поне едно свлачище в планинските райони близо до град Ланчжоу, съобщи днес Китайската централна телевизия.
Валежите прекъснаха електроснабдяването и телекомуникационните услуги в района на планината Синлун, оставяйки без помощ над 4000 души в четири села, пише БТА.
Трима човека са в неизвестност след свлачище в село Малиантан в окръг Юйчжун.
Според местните власти в Ланчжоу максималният валеж в района тази сутрин е достигнал 195 милиметра.
Китайският президент Си Цзинпин призова за всестранни усилия за спасяване и предотвратяване на наводненията.