ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънка даде 30 хил. евро на жени за магия, която ...

Времето София 34° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21070604 www.24chasa.bg

КМГ: Си Дзинпин проведе телефонен разговор с Владимир Путин

1484
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 8 август китайският председател Си Дзинпин проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, съобщава КМГ.

Путин представи руската гледна точка за настоящата ситуация в Украйна и за последните контакти между Русия и САЩ, като изрази високата оценка на Русия за конструктивната роля на Китай в политическото разрешаване на кризата.

Путин заяви, че всестранното стратегическо партньорство между Русия и Китай няма да се промени при никакви обстоятелства и че Русия е готова да продължи да поддържа тесни контакти с Китай.

Си Дзинпин изложи принципната позиция на Китай, като посочи, че сложните проблеми нямат прости решения. Независимо от промените в ситуацията, Китай ще се придържа към своята позиция и ще продължи да насърчава преговорите.

Си Дзинпин заяви, че Китай приветства контактите между Русия и САЩ, подобряването на отношенията между двете страни и насърчаването на политическия процес за разрешаване на кризата в Украйна.

Освен това двете страни заявиха, че ще си сътрудничат за подготовката на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство