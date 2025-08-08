Тръмп призова Камбоджа и Тайланд да се стремят към траен мир

Заместник-говорителят на Държавния департамент на САЩ Томи Пигът обяви, че Съединените щати приветстват заседанието на съвместния Генерален граничен комитет в Куала Лумпур като конструктивна първа стъпка напред в споразумението за прекратяване на огъня между Камбоджа и Тайланд, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и държавният секретар Марк Рубио призоваха правителствата на двете страни да спазват изцяло ангажиментите си и да се стремят към траен мир, се казва в публикацията на американското посолство в Пномпен, цитирана от БТА.

Вчерашното заседание на съвместния Генерален граничен комитет беше резултат от споразумението за прекратяване на огъня, подписано от камбоджанския министър-председател Хун Манет и тайландския изпълняващ длъжността министър-председател Фумтхам Вечаячай на 28 юли в Путраджая, Малайзия. На заседанието присъства и малайзийският министър-председател Ануар Ибрахим. Споразумението дойде след пет дни на ожесточени военни сблъсъци по камбоджано-тайландската граница.

Генерал Теа Сейха, заместник министър-председател и министър на националната отбрана на Камбоджа и генерал Натафон Накфанит, изпълняващ длъжността министър на отбраната на Тайланд, присъстваха на срещата вчера. Представители на Малайзия, Съединените щати и Китай присъстваха като наблюдатели.

В основата на споразумението стои твърдият ангажимент за пълно прекратяване на огъня, включително прекратяване на всички форми на атаки, военни или други, срещу цивилни лица, гражданска инфраструктура и военни цели. Прекратяването на огъня, което влезе в сила в полунощ на 28 юли, изисква и двете страни да спрат разполагането на войски и да се въздържат от всякакви движения или подкрепления, които биха могли да повишат напрежението.