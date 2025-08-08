Белгия извика посланика на Израел заради плановете на страната му в Газа

Министърът на външните работи на Белгия Максим Прево извика днес посланика на Израел заради обявения от израелската страна план за окупиране на град Газа и установяване на военен контрол над ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на изявление на белгийското външно министерство.

В изявлението се казва, че Белгия иска да „изрази пълното си неодобрение на това решение, но също така и на продължаващата колонизация … и желанието за анексиране на Западния бряг“, и се добавя, че страната „енергично ще се застъпва“ за променяне на това решение.

„След официалното потвърждение от страна на израелското правителство на неговите намерения да обкръжи и след това да окупира град Газа и да установи военен контрол над цялата ивица Газа, министърът на външните работи Максим Прево реши да извика израелския посланик“, каза още белгийското външно министерство.