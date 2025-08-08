ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънка даде 30 хил. евро на жени за магия, която ...

Времето София 34° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21070929 www.24chasa.bg

Белгия извика посланика на Израел заради плановете на страната му в Газа

836
СНИМКА: Pixabay

Министърът на външните работи на Белгия Максим Прево извика днес посланика на Израел заради обявения от израелската страна план за окупиране на град Газа и установяване на военен контрол над ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на изявление на белгийското външно министерство.

В изявлението се казва, че Белгия иска да „изрази пълното си неодобрение на това решение, но също така и на продължаващата колонизация … и желанието за анексиране на Западния бряг“, и се добавя, че страната „енергично ще се застъпва“ за променяне на това решение.

„След официалното потвърждение от страна на израелското правителство на неговите намерения да обкръжи и след това да окупира град Газа и да установи военен контрол над цялата ивица Газа, министърът на външните работи Максим Прево реши да извика израелския посланик“, каза още белгийското външно министерство.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство