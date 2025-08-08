Румъния се присъединява към Съвместната декларация за сигурността на подводните кабели

Румъния се присъединява към Съвместната декларация относно сигурността и устойчивостта на подводните кабели в един глобален дигитализиран свят, в координация с партньорите от САЩ и ЕС. Това става ясно от прессъобщение на Министерството на външните работи, изпратено и до редакцията на БТА.

„Предвид разпространението на саботажни инциденти, кибератаки и други форми на хибридни кампании срещу критични инфраструктури, тази декларация има за цел да съгласува конкретни действия, насочени към защитата на тези жизненоважни инфраструктури“, се посочва в разпространената информация.

Според документа решението отразява темите на двустранната дискусия, проведена от министъра на външните работи на Румъния Оана Цою и държавния секретар на САЩ Марко Рубио миналата седмица.

„Подкрепата за декларацията е в съответствие с постоянните опасения на Румъния в областта на морската сигурност и свободата на корабоплаване на световно, европейско и регионално ниво, включително в Черноморския регион. Защитата на критичната подводна инфраструктура е приоритет на международно ниво в контекста, в който инцидентите с повреди по такива структури подчертаха тяхната уязвимост към евентуални физически и хибридни атаки“, става ясно още от прессъобщението.

Румънската страна заявява, ще продължи да бъде активен участник в усилията за защита на критичната подводна инфраструктура в рамките на НАТО и Европейския съюз и ще допринася за укрепване на защитата на подводната инфраструктура в Черно море, както в рамките на международни организации, така и чрез изпълнение на ангажиментите, поети от лидерите на НАТО на срещата на върха на организацията във Вашингтон.

„Тези стъпки са още по-необходими, тъй като Румъния се стреми да разработи и завърши мащабни енергийни проекти в близко бъдеще, чието изпълнение ще допринесе за намаляване на енергийната зависимост на Румъния, но и на Европейския съюз и други държави в по-широкия Черноморски регион. Същевременно Румъния продължава други свързани действия, насочени към укрепване на свободата и безопасността на корабоплаването в Черно море, като например участието в инициативите на работната група за противодействие, съвместно с Турция и България. Тази инициатива има за цел да идентифицира и неутрализира дрейфуващи мини в Черно море“, се посочва още в информацията на МВнР.