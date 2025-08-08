"Хамас" за решението на Израел да поеме контрола над Газа: Военно престъпление

"Хамас" определи днес решението на Израел да поеме контрола над град Газа като "военно престъпление" и обвини израелското правителство, че "не се интересува от съдбата на заложниците", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Израел се готви да извърши "ново военно престъпление" с плана си да поеме контрола над град Газа, "престъпна авантюра, която ще му струва скъпо" и ще доведе до "жертването на заложниците", заяви палестинската групировка.

"Одобрението от ционисткото правителство на плановете за окупация на град Газа и евакуиране на неговите жители представлява ново военно престъпление, което окупационната армия иска да извърши срещу града и неговите близо един милион жители", посочи "Хамас".

"Тази престъпна авантюра ще струва скъпо и няма да бъде лесна" за израелската армия, се допълва в изявлението, разпространено в "Телеграм".

Решението да се окупира град Газа, потвърждава, че Бенямин Нетаняху и неговото правителство "не се интересуват от съдбата на своите заложници", отбелязва "Хамас".

"Те са разбрали, че разширяването на агресията означава тяхното жертване, разкривайки безотговорно отношение към живота на заложниците заради преследване на политически цели, които вече са се провалили", допълва ислямисткото движение, което все още държи 49 заложници, от които 27 се предполага, че са мъртви, пише БТА.

Населението на град Газа, административен център на едноименния палестински анклав, ще трябва да го напусне до 7 октомври тази година. Тези подробности от обявения тази сутрин план за установяване на контрол над града, а след това и над целия блокиран анклав, който беше приет от кабинета по сигурността на Израел, съобщи палестинската новинарска агенция Маан, цитирана от ТАСС.

По информация на Маан процесът на разширяване и засилване на контрола над града е разделен от израелските власти на три етапа. През първия етап в административния център на анклава ще бъде изпратена значителна хуманитарна помощ, за да се задоволят нуждите на населението в най-кратки срокове. След това, през втория етап, ще започне непосредственото "преместване" на жителите в южните райони на палестинската територия и в специални палаткови лагери, обособени в централните райони на анклава. Този етап, според замисъла на израелските власти, трябва да приключи до 7 октомври тази година. Тази дата е избрана като "символична" и е свързана с втората годишнина от началото на войната в Газа. През третия етап ще бъде въведена "пълна военна блокада" на град Газа като "част от общия план на Израел за ликвидиране на отрядите на палестинската ислямистка групировка "Хамас" в анклава", посочва Маан.