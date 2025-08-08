ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънка даде 30 хил. евро на жени за магия, която ...

Си Цзинпин: Китай се радва, че Русия и САЩ подобряват отношенията си

Китайският президент Си Цзинпин СНИМКА: X/@iamjinping

Китай се радва, че Русия и САЩ поддържат контакти и подобряват отношенията си, заяви китайският президент Си Цзинпин в телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, предаде ТАСС.

"Китай се радва да види, че Русия и САЩ поддържат контакти, подобряват взаимните си отношения и насърчават политическото уреждане на украинската криза", цитира думите му Китайската централна телевизия, цитирана от БТА. 

Според репортажа Си Цзинпин е изложил принципната позиция на китайската страна и е подчертал, че сложните проблеми нямат лесни решения. 

"Независимо от промените в ситуацията, Китай ще запази последователна позиция и упорито ще насърчава помирението и преговорите", предава думите на Си Цзинпин телевизията. 

В хода на разговора двамата президенти дадоха висока оценка на равнището на стратегическото взаимодействие между Пекин и Москва. Разговорът се е състоял по инициатива на Путин, допълва телевизията.

Днешният разговор между Си и Путин беше вторият им в рамките на по-малко от два месеца. Пекин и Москва допълнително засилиха икономическото си и търговско сътрудничество, както и сътрудничеството в областта на сигурността, след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., което предизвика рязко влошаване на отношенията на Москва със Запада, посочва Ройтерс.

Очаква се Путин да посети Китай през септември за проявите, посветени на 80-годишнината от края на Втората световна война.

