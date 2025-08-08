Мелони говори по телефона с Тръмп и Зеленски за войната в Украйна

Премиерът на Италия Джорджа Мелони разговаря по телефона с американския президент Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, с които обсъди войната в Украйна, съобщи канцеларията на Мелони, цитирана от италианската новинарска агенция АНСА и БТА.

В прессъобщението се казва, че „Мелони е обсъдила със събеседниците си продължаващите усилия за договаряне на примирие и начало на преговорен процес, който да може да гарантира справедлив и дългосрочен мир в Украйна. Разговорът се е състоял в контекста на последната предприета дипломатическа инициатива от САЩ“.

В изявлението се казва още, че „разговорът с президента на ОАЕ е дал възможност да се обсъди отличната координация при доставките на хуманитарна помощ в ивицата Газа“.

„Бе потвърдена нуждата от незабавно прекратяване на военните действия, необходимостта да бъдат освободени заложниците, държани в плен от „Хамас“, и свободното допускане на хуманитарна помощ, за да се прекрати хуманитарната криза в ивицата“, се казва още в прессъобщението на канцеларията на Мелони.