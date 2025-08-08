Пожар край Чанаккале затвори Дарданелите (Видео, снимки)

Голям горски пожар, който избухна този следобед в района на град Чанаккале, Западна Турция, предизвика временното затваряне и в двете посоки на протока Дарданели и евакуацията на няколко населени места в близост до огнената стихия, съобщи „Си Ен Ен Тюрк“. Çanakkale'de eş zamanlı olarak birkaç farklı noktadan yangın çıktı Çanakkale yanmıyor yakılıyor #ÇanakkaleYanıyor pic.twitter.com/eYyTkz69D4 — pato is that you (@duckthor_) August 8, 2025

По информация на валията на Чанаккале Йомер Тораман към момента в борбата с огъня, който гори в местност близо до село Саръджаели, само на няколко километра от град Чанаккале, се включват множество пожарникари, голям брой цистерни, както и самолети и хеликоптери. Тораман отбелязва още, че няколко села в района са евакуирани заради бързото разрастване на стихията, което е предизвикано от силни ветрове. Çanakkale'de büyük bir yangın çıktı acil müdahale gerekiyor yayabildiğimiz kadar yayalım dostlar #canakkaleyanıyor pic.twitter.com/ufCU3bk4kt — yiit jan (@ofyigitoff) August 8, 2025

От валийството съобщават и за изгоряла пожарна кола, която е била обхваната от пламъци по време на гасенето на пожара, пише БТА. Çanakkale'de eş zamanlı olarak birkaç farklı noktadan yangın çıkarıldı Çanakkale yanmıyor yakılıyor #canakkaleyanıyor pic.twitter.com/ab6sHYHFws — emarex (@berkan_xdd) August 8, 2025