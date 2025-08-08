Европа укрепва независимостта и плурализма на медиите с нов законодателен акт

Европейският законодателен акт за свободата на медиите (ЕАСМ) влиза в сила днес в целия Европейски съюз. ЕАСМ носи много ползи за медиите, журналистите и гражданите, като предлага на доставчиците на медийни услуги по-голяма правна сигурност и повишава тяхната независимост. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Регламентът има за цел да укрепи свободата, независимостта и плурализма на медиите в рамките на вътрешния пазар на ЕС. Той осигурява, наред с другото, по-силна защита на журналистите, гарантира подходящо финансиране и редакционна свобода за обществените медии, предотвратява неоправданото премахване на медийно съдържание от страна на много големи онлайн платформи и създава Европейски съвет за медийни услуги.

Хена Виркунен, изпълнителен заместник-председател за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, заяви: „Влизането в сила на Европейския законодателен акт за свободата на медиите бележи крайъгълен камък в усилията ни за насърчаване на по-силна и по-безопасна медийна среда в ЕС. Доставчиците на медийни услуги могат да се ползват от по-голяма правна сигурност, журналистите ще имат по-голяма защита, включително от шпионски софтуер и разкриване на техните източници, а гражданите ще могат да се радват на по-плуралистични и по-независими медии в целия ЕС."

Майкъл Макграт, комисар за демокрацията, правосъдието, върховенството на закона и защитата на потребителите, заяви: „Независимите медии са гръбнакът на всички демокрации. С влизането в сила на Европейския законодателен акт за свободата на медиите, медиите и журналистите в целия Европейски съюз получават безпрецедентни гаранции и гражданите могат да са уверени, че новините, които получават, се ръководят от факти, а не от бизнес или политически дневен ред."

Повечето разпоредби на ЕАСМ сега се прилагат с изключение на някои разпоредби, отнасящи се до правото на персонализиране на медийни предложения, които ще се прилагат от 8 май 2027 г.