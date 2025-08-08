Израелски удар в Ливан уби двама

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелски въздушен удар в Източен Ливан уби няколко души, сред които високопоставен член на палестинска групировка и неговият бодигард, докато пътували към Сирия, съобщиха днес медиите и неговата групировка, цитирани от Асошиейтед прес.

Въздушният удар в близост до ливанския граничен пункт "Маснаа" вчера следобед е убил Мохамед Уиша, член на Централния комитет на Народния фронт за освобождение на Палестина (НФОП), посочи в изявление групировката, цитирана от БТА.

Израелската армия потвърди въздушния удар, като заяви, че Уиша е отговарял за координацията на действията с други въоръжени групировки в региона и за укрепването на връзките между НФОП и така наречената ос на съпротивата на Иран.

Израелските военни заявиха, че Уиша е подготвял атаки срещу Израел и е поел поста на най-висш служител по сигурността на НФОП в Сирия, след като предшественикът му е бил убит при въздушен удар в Бейрут през септември.

В публикация в социалните мрежи високопоставеният служител на НФОП Маруан Абдел Ал изрази съболезнования за смъртта на Уиша и неговия бодигард Муфид Хюсеин.

"Загубихме двама от най-верните си другари, които отдадоха скъпоценните си души за свободата", написа Абдел Ал.

Националната новинарска агенция на Ливан (ННА) съобщи, че въздушният удар в Източен Ливан е убил шестима души и ранил още 10, без да посочи имената на жертвите.

От началото на войната между Израел и "Хамас" през октомври 2023 г. Израел атакува палестински официални представители в Ливан, включително членове на НФОП. Трима членове на НФОП бяха убити при въздушен удар по апартамент в Бейрут през септември.

Официален представител на НФОП заяви, че Уиша е бил в Ливан, за да се срещне с други представители на групировката, и е бил на път да се завърне в Сирия, когато е станал жертва на въздушната атака.