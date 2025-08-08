Две жертви и десетки пострадали в Италия заради сандвичи с ботулинов токсин

Сардиния и Калабрия бяха разтърсени от два сериозни случая на хранително отравяне с ботулинов токсин, довели до смъртта на двама души и множество хоспитализирани.

На 8 август италианските здравни власти потвърдиха втората смърт от ботулизъм за по-малко от две седмици. Жертвите са 38-годишната Роберта Пицалис от Монсерато, Сардиния, и 52-годишният художник и музикант Луиджи Ди Сарно от Неапол, който е починал след вечеря в Калабрия.

Първият трагичен случай е свързан с популярния фестивал „Фиеста Латина", проведен в Монсерато между 22 и 25 юли. Там осем души, сред които и 11-годишно дете, са били хоспитализирани със симптоми на ботулизъм. Всички са консумирали сандвичи със сос гуакамоле, който се приготвя с авокадо и бил сервиран на събитието. Роберта Пицалис е била първата, която показала симптоми и била хоспитализирана, но състоянието ѝ се е влошило и тя е починала в болницата в Каляри.

На 6 август в Калабрия пък Луиджи Ди Сарно се почувствал зле, след като консумирал сандвич с наденица и броколи, купен от сергия на крайбрежието в Диаманте. Той се опитал да се прибере към Неапол, но по пътя получил силно неразположение и починал, още преди да бъде приет в болница. С него са пътували и двама роднини, също хоспитализирани с подозрение за ботулизъм.

Властите в двата региона започнаха разследвания, а прокуратурата в Паола нареди конфискация на подозрителни партиди с броколи от търговската мрежа в цяла Италия.

Какво представлява ботулизмът?

Това е рядко, но изключително опасно хранително отравяне, причинено от токсина на Clostridium botulinum – бактерия, която може да се развива в анаеробна (безкислородна) среда, характерна за някои видове храни, особено домашно приготвени консерви.

Токсинът е невротоксин и блокира предаването на нервни импулси към мускулите, което води до парализа. Без бързо лечение, ботулизмът може да бъде фатален, тъй като в тежките случаи парализата обхваща и дихателните мускули.

Симптомите се появяват между 6 часа и 15 дни след консумацията на заразена храна, но най-често – между 24 и 72 часа. Колкото по-рано се проявят симптомите, толкова по-тежко протича заболяването.

Най-честите симптоми включват замъглено и двойно виждане, разширени зеници, затруднено говорене и преглъщане, отпуснати клепачи, суха уста и запек, симетрична и прогресираща парализа – от главата надолу. При тежките случаи може да се стигне и до дихателна недостатъчност.

Токсинът може да се развие в храни, съхранявани при анаеробни условия (без достъп до въздух), които не са достатъчно кисели или не са подложени на подходяща термична обработка. Според Италианския институт по здравеопазване (ИИЗ) най-рисковите домашно приготвени храни включват черни маслини във вода, гъби в олио, зелени части на зеленчуци (като броколи), консервирани меса и риба (особено тон). Експертите на ИИЗ публикуваха в италианските медии и няколко златни правила за безопасност при домашното консервиране.

Как се приготвят зеленчукови консерви?

Сварете зеленчуците в разтвор от равни части вода и оцет.

Напълнете стерилни буркани, добавете олио по желание.

Задължително пастьоризирайте: поставете бурканите в съд с вода и варете 15–20 минути за буркани до 400 грама.

При приготвянето на сладка и конфитюри пък съотношението плод:захар трябва да е 1:1.При намалено количество захар се добавя лимонов сок, за да се понижи pH под 4.6. Що се отнася до приготвянето на маслини и туршии, за безопасна саламура трябва да се използва минимум 100 г сол на литър вода. ИЗЗ апелира консерви от месо и риба да не се приготвят вкъщи. Те не могат да се направят безопасно без специализирана стерилизация при 121°C и 2 атмосфери налягане – нещо невъзможно в домашни условия.

След двата сериозни инцидента Министерството на здравеопазването на Италия активира спешните санитарни протоколи. Беше осигурено спешно доставяне на противоботулинов серум от Таранто и Рим до различни болници. Всички потенциално опасни храни, свързани със случаите, са подложени на лабораторни анализи.