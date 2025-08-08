Голям пожар пламна край Атина, евакуират граждани и туристи (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Голям пожар е избухнал днес около 14 ч. следобед край селището Кератея източно от гръцката столица Атина. Това съобщава държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

По последни данни са изпратени подкрепления на противопожарните сили, защото огънят се разпространява мълниеносно и горят жилищни постройки. На място има 190 пожарникари с 44 пожарни коли, 7 сухопътни екипа и доброволци. От въздуха действат 11 самолета и 7 хеликоптера.

Ситуацията е усложнена от силния вятър, който е от седма-осма степен по скалата на Бофорт с пориви до девета степен. Заради вятъра за област Атика е в сила червен код за опасност от пожари.

До жителите на някои селища в зоната на пожара е изпратено предупреждение да се евакуират. До момента са изведени 10 възрастни жители. Засега няма сведения за пострадали хора.