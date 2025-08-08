ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Саудитска Арабия осъди решението на Израел да поем...

Времето София 34° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21072200 www.24chasa.bg

Голям пожар пламна край Атина, евакуират граждани и туристи (Видео)

916
По последни данни са изпратени подкрепления на противопожарните сили Снимка: Twitter/@ekathimerini

Голям пожар е избухнал днес около 14 ч. следобед край селището Кератея източно от гръцката столица Атина. Това съобщава държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

По последни данни са изпратени подкрепления на противопожарните сили, защото огънят се разпространява мълниеносно и горят жилищни постройки. На място има 190 пожарникари с 44 пожарни коли, 7 сухопътни екипа и доброволци. От въздуха действат 11 самолета и 7 хеликоптера.

Ситуацията е усложнена от силния вятър, който е от седма-осма степен по скалата на Бофорт с пориви до девета степен. Заради вятъра за област Атика е в сила червен код за опасност от пожари.

До жителите на някои селища в зоната на пожара е изпратено предупреждение да се евакуират. До момента са изведени 10 възрастни жители. Засега няма сведения за пострадали хора.

По последни данни са изпратени подкрепления на противопожарните сили Снимка: Twitter/@ekathimerini

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство