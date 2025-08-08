ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Програма за IV кръг на I лига и класиране+тв прог...

Времето София 33° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21072236 www.24chasa.bg

Саудитска Арабия осъди решението на Израел да поеме контрол върху град Газа

1324
Палестинци след израелска атака Снимка: Ройтерс

Саудитска Арабия осъжда всяко действие на Израел, насочено към поемане на контрола върху Газа. Това заяви саудитското външно министерство, цитирано от Ройтерс и БТА, след като тази сутрин израелският кабинет по сигурността одобри план за завземането на град Газа. 

Кралството „категорично осъжда постоянството, с което израелските окупационни власти вършват престъпления като обричането на глад, бруталните практики и етническото прочистване срещу братския палестински народ“, пише в изявление на дипломатическото ведомство.  

Междувременно датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви ефира на телевизия Те Ве 2, че Израел незабавно трябва да преразгледа решението си да засили военната си операция в Газа.

 

Палестинци след израелска атака Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)