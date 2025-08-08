Саудитска Арабия осъди решението на Израел да поеме контрол върху град Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Саудитска Арабия осъжда всяко действие на Израел, насочено към поемане на контрола върху Газа. Това заяви саудитското външно министерство, цитирано от Ройтерс и БТА, след като тази сутрин израелският кабинет по сигурността одобри план за завземането на град Газа.

Кралството „категорично осъжда постоянството, с което израелските окупационни власти вършват престъпления като обричането на глад, бруталните практики и етническото прочистване срещу братския палестински народ“, пише в изявление на дипломатическото ведомство.

Междувременно датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви ефира на телевизия Те Ве 2, че Израел незабавно трябва да преразгледа решението си да засили военната си операция в Газа.