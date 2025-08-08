Тръмп е питал Мелони дали може да се срещне с Путин и Зеленски в Рим

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е попитал по време на телефонния разговор, който той проведе снощи с италианския премиер Джорджа Мелони, дали Италия би имала желание да бъде домакин на тристранна среща относно войната в Украйна, която да включва руския президент Владимир Путин и президента на Украйна Володимир Зеленски, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Първоначално именно Тръмп предложи среща в този тристранен формат.

Мелони е казала, че Италия би могла да бъде домакин на такава среща, която да се проведе в Рим. Тогава държавният секретар на САЩ Марко Рубио е разговарял с представители на Франция, Германия, Великобритания, Украйна и Финландия относно тази възможност. Според запознати източници украинският лидер е подкрепил идеята.

Но се предполага, че Москва не би се съгласила на среща, която да се проведе в Рим, защото смята Италия за прекалено проукраински настроена, допълва агенцията

Източник от Русия пък е заявил пред ТАСС, че срещата няма да се проведе в ЕС, така че ОАЕ и Турция изглеждат като най-вероятни места за нея.

Путин вчера каза, че ОАЕ му се струва подходящо място. Но той също така каза, че все още няма условия за среща между него и Зеленски. А Кремъл заяви, че Путин и Тръмп са се съгласили да се срещнат в идните дни и дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че срещата вероятно ще е другата седмица.

Американската телевизия „Фокс нюз“ съобщава, че официални представители планират срещата да се проведе в края на идната седмица. Медията също се позовава на запознат източник и пише, че за място на срещата се споменават Унгария и Швейцария в допълнение на Рим и ОАЕ.

Според руската информационна агенция ТАСС и според украински медии като сайта ukranews.com и сайта The new voice of Ukrainе срещата щяла да бъде на 11 август, като всички те се позовават на „Фокс нюз“. Но линкът, към който препращат публикациите в украинските медии, води към статията във „Фокс нюз“, в която се споменава, че официални представители планират срещата да се проведе в края на идната седмица и в която се казваше, че като вероятни места на срещата се споменават Унгария, Швейцария, Рим и ОАЕ. Докато ТАСС пише, че неин източник впоследствие е опровергал, че срещата би могла да е в понеделник.

По-рано днес АНСА съобщи, че Мелони е разговаряла по телефона с американския президент Тръмп, украинския президент Зеленски и с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, с които е обсъдила войната в Украйна. Агенцията се позова на канцеларията на Мелони.

В прессъобщението се казваше, че „Мелони е обсъдила със събеседниците си продължаващите усилия за договаряне на прекратяване на огъня и начало на преговорен процес, който да може да гарантира справедлив и дългосрочен мир в Украйна. Разговорът се е състоял в контекста на последната предприета дипломатическа инициатива от САЩ“.