Светът не прие плана на Нетаняху, наредил пълна инвазия в Газа (Обзор)

Дори армията в Израел се обяви срещу решението, а Германия спира военните си доставки за Тел Авив

“Кълна се в Бога, “Хамас” живеят в свят на научна фантастика. Дано да се смилят над народа си. Кои сте вие, че да ни жертвате по такъв начин?”, възкликна палестинецът Ехаб ал-Хелу, след като разбра, че Израел ще установява абсолютен контрол върху Ивицата Газа. Според него до това се е стигнало след поредния блокаж на преговорите за мир.

В петък рано сутринта след близо 10 часа усилени дебати Кабинетът по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху одобри план за пълно превземане на размирната територия. Основната цел на решението е да бъде окончателно унищожена терористичната организация “Хамас” и да се попречи на международно признатата Палестинска автономия начело с президента Махмуд Абас да влезе във владение на нейно място.

В изявление израелското правителство

описва 5 принципа за спиране на войната,

съгласно които от сега нататък ще се процедира с бъдещето на Газа. Те включват условия като пълното разоръжаване на “Хамас”, връщането на всички живи и мъртви заложници, разоръжаването на Газа, пълен контрол на Израел върху анклава и установяването на гражданска администрация, която няма нищо общо с президента Абас или ислямистката групировка.

“Въоръжените сили ще се подготвят да поемат контрола над Газа, като същевременно предоставят хуманитарна помощ на цивилното население извън зоните на военни действия”, се казва още в документа.

Решението доведе до множество критики и протести както в самия Израел, така и на международно ниво. То дори предизвика неодобрението на ръководителите на въоръжените сили на еврейската държава. Лидерът на опозицията Яир Лапид определи действията на Нетаняху и сподвижниците му като катастрофа, която ще доведе до много други катастрофи. “Превземането на град Газа ще доведе до смъртта на останалите заложници и убийството на много израелски войници”, заяви той.

Израелските медии съобщават, че е имало остри сблъсъци между началника на генералния щаб на армията генерал-лейтенант Еял Замир и членовете на кабинета за сигурност. Според източници той е предупредил за последствията от изселването на 1 милион палестинци, живеещи в районите, които се очаква да бъдат атакувани, и за възможната опасност за 20-те заложници, за които се смята, че са все още живи.

Кабинетът на Махмуд Абас осъди решението на Тел Авив, наричайки го военно престъпление и нарушение на международното право.

По-рано тази седмица Нетаняху увери, че не иска да управлява Газа, а да я предаде на арабските сили, след като се справи с “Хамас”. Остана обаче неясно кои точно сили визира.

САЩ, които са най-големият съюзник на Израел, все още не искат да коментират конкретно плановете за пълномащабна инвазия. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че “Хамас” трябва да бъдат унищожени.

Германия, която е вторият по големина доставчик на военни технологии за Тел Авив, обяви, че ще спре доставките си.

“Все по-трудно е да се разбере как военният план на Израел ще спомогне за постигането на легитимни цели”, възропта канцлерът Фридрих Мерц.

Великобритания определи действията на Нетаняху като грешни

“Тази акция няма да допринесе по никакъв начин за прекратяването на конфликта или за освобождаването на заложниците. Тя само ще доведе до още повече кръвопролития”, ядоса се премиерът Киър Стармър.

“Решението на Израел да разшири военната си операция в Газа трябва да бъде преразгледано”, посъветва шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

