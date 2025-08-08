Тръмп нареди засилено присъствие на федерални правоохранителни органи във Вашингтон

Белият дом обяви вчера, че през следващата седмица ще има засилено присъствие на федерални правоохранителни органи във Вашингтон, окръг Колумбия. Целта е борба с престъпността, на фона на предложението на президента Доналд Тръмп неговата администрация да поеме изцяло контрола върху институциите в града, и най-вече върху полицията, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Вашингтон е невероятен град, но от твърде дълго време е засегнат от насилие и престъпност", се казва в изявление на говорителката на Белия дом Карълайн Левит. "Президентът Тръмп разпореди засилено присъствие на федерални правоохранителни органи, за да бъдат защитени невинните граждани", добави тя.

Левит подчерта, че засиленото федерално присъствие означава, че "в столицата няма да има безопасно убежище за престъпниците".

Снощи Белият дом съобщи, че засиленото полицейско присъствие ще "възстанови сигурността във Вашингтон". Засиленото присъствие ще бъде усетено още от полунощ местно време.

Тръмп многократно е предлагал управлението на Вашингтон да бъде върнато в ръцете на федералните власти. За да се случи това, е необходимо отмяната на Закона за самоуправлението на окръг Колумбия от 1973 г. в Конгреса на САЩ - стъпка, която според Тръмп се разглежда от адвокати, но може да срещне силна съпротива. Милиардерът републиканец от Ню Йорк, който никога не е криел неодобрението си към Вашингтон, обаче от години обещава "да поеме контрол" върху столицата.

През март президентът дори издаде указ за превръщането на Вашингтон в безопасен и красив град.

Законодателството от 1973 г. гарантира на Вашингтон, окръг Колумбия, собствен законодателен орган и кмет, избирани чрез всеобщо гласуване, както и самостоятелна полиция. Конгресът на САЩ, където окръг Колумбия е представен, но без право на глас, има последната дума по отношение на управлението на града.

"Имаме столица, която е много опасна", заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом по-рано тази седмица. "Трябва да имаме контрол над Вашингтон", подчерта американският президент.

Катализаторът за издаването на указа за увеличаване на полицейско присъствие бе нападението през изминалия уикенд на високопоставен служител на Департамента за правителствена ефективност от група тийнейджъри, които се опитаха да откраднат колата му.

Пострадалият, Едуард Користин, е една от най-известните фигури в правителствената агенция, чиято задача бе да съкрати работни места и да намали бюрокрацията на федерално ниво. Полицията арестува двама 15-годишни младежи във връзка с нападението и заяви, че все още издирва останалите членове на групата.

Градът има бурна политическа и социална история, а през 80-те и 90-те години на миналия век - там е регистрирана и висока престъпност. Но броят на престъпленията и нарушенията е спаднал с 26% през първата половина на тази година, след като през 2024 г. престъпността е достигнала най-ниското си ниво за последните три десетилетия, сочат официалните статистически данни, отбелязва Франс прес.