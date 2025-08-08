Ванс: САЩ нямат намерение да признават палестинска държава

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че страната му не възнамерява да признае палестинска държава. Това бе въпрос, който той обсъди с британския външен министър Дейвид Лами на днешната им среща, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Нямаме планове да признаем палестинска държава. Не зная какво означава наистина да се признае палестинска държава, предвид липсата на функциониращо правителство там", каза Ванс пред журналисти.

Той добави, че американският президент Доналд Тръмп "е бил пределно ясен за целите си, за това което иска да постигне в Близкия изток, и ще продължи да го прави".

Ванс, който е на частно посещение във Великобритания, се срещна в началото на визитата си в страната с Лами в резиденцията "Чивнинг хаус", Южна Англия.