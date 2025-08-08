ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две жертви и десетки пострадали в Италия заради са...

Времето София 33° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21072629 www.24chasa.bg

Ванс: САЩ нямат намерение да признават палестинска държава

1380
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че страната му не възнамерява да признае палестинска държава. Това бе въпрос, който той обсъди с британския външен министър Дейвид Лами на днешната им среща, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Нямаме планове да признаем палестинска държава. Не зная какво означава наистина да се признае палестинска държава, предвид липсата на функциониращо правителство там", каза Ванс пред журналисти.

Той добави, че американският президент Доналд Тръмп "е бил пределно ясен за целите си, за това което иска да постигне в Близкия изток, и ще продължи да го прави".

Ванс, който е на частно посещение във Великобритания, се срещна в началото на визитата си в страната с Лами в резиденцията "Чивнинг хаус", Южна Англия.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)