ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две жертви и десетки пострадали в Италия заради са...

Времето София 33° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21072765 www.24chasa.bg

"Блумбърг": САЩ и Русия планират да затвърдят придобивките на Путин в Украйна

2352
Путин, Зеленски и Тръмп Колаж: 24 часа

Вашингтон и Москва целят постигането споразумение, което да сложи край на войната в Украйна и да затвърди руския контрол над териториите, които са били завзети по време на руската инвазията в тази страна. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на „Блумбърг нюз“.

Американските и руските служители работят по споразумение, касаещо гореспоменатите територии, пише БТА. Проектът на текста би трябвало да бъде представен за дискусии по време на планираната среща на високо равнище между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин още следващата седмица, се отбелязва в материала, в който се цитират лица, запознати с темата.

Ройтерс допълва, че не може незабавно да провери детайлите в материала на „Блумбърг“.

Путин, Зеленски и Тръмп Колаж: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)