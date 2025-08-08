"Блумбърг": САЩ и Русия планират да затвърдят придобивките на Путин в Украйна

Вашингтон и Москва целят постигането споразумение, което да сложи край на войната в Украйна и да затвърди руския контрол над териториите, които са били завзети по време на руската инвазията в тази страна. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на „Блумбърг нюз“.

Американските и руските служители работят по споразумение, касаещо гореспоменатите територии, пише БТА. Проектът на текста би трябвало да бъде представен за дискусии по време на планираната среща на високо равнище между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин още следващата седмица, се отбелязва в материала, в който се цитират лица, запознати с темата.

Ройтерс допълва, че не може незабавно да провери детайлите в материала на „Блумбърг“.