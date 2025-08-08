Дръжка на чадър се заби в крака на жена на плаж в Халкидики

Дръжка на плажен чадър се заби в крака на 26-годишна жена на плажа Посиди в Халкидики. Жената е хоспитализирана в болница "Полигирос".

Инцидентът е станал в петък следобед. Малко след 13:00 часа, част от плажен чадър е пробила крака на младата жена. Не става ясно от съобщенията как се е случило това, съобщи bTV.

Спасител, който не е бил на смяна, е оказал помощ на пострадалата. Извикана е линейка, която е транспортирала жената до болница „Полигирос“, за да може частта да бъде отстранена от крака ѝ и да ѝ се направят изследвания.

„Инцидент с пробождане на долния крайник от плажен чадър е станал на плажа Посиди, който е бил незабавно поет от спасител на Спешна помощ от Касандрия, който не е бил на смяна, заедно с екипа на линейката, който е пристигнал незабавно“, съобщава групата на спасителите от Спешна помощ на Халкидики във Facebook.

Още на плажа крайникът на жената е бил обездвижен и превързан, за да се спре кървенето, без да се отстранява чуждото тяло. След това пациентката е откарана в болница „Полигирос“ за отстраняване на чуждото тяло и окончателна рехабилитация, добавят спасителите.