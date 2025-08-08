Коща: Израелският план за Газа трябва да има последици за отношенията му с ЕС

Израелският план за превземане на град Газа „трябва да има последици за отношенията между ЕС и Израел. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който добави, че Европейският съвет ще направи оценка на обстановката и призова израелското правителство да преразгледа решението си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„(Това решение) не просто нарушава споразумението с ЕС, обявено от върховния представител (на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас) на 19 юли, но също така подкопава фундаменталните принципи на международното право и универсалните ценности“, написа Коща в публикация в „Екс“.