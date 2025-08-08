ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възрастен мъж е загинал в големия пожар край Атина

Пожар Снимка: Pixabay

Възрастен мъж е бил намерен мъртъв в дома си от противопожарните екипи, които от обедните часове днес се борят с големия пожар край селището Кератея край гръцката столица Атина, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Фронтът на огъня надхвърля 7 километра, а от спешния телефон 112 непрекъснато се подават сигнали за евакуация на околните населени места. Полицията извършва операции по извеждане предимно на възрастни хора от зоната на пожара.

Огънят е започнал около 14 ч. днес от дворове и сухи треви в местността Мануцо, но бързо се е разпространил и вече е обхванал и борови гори. В някои от населените места горят и къщи.

На място има 190 пожарникари с 44 пожарни коли, 7 сухопътни екипа и доброволци. От въздуха действат 11 самолета и 7 хеликоптера, пише БТА.

Ситуацията е усложнена от силния вятър, който е от седма-осма степен по скалата на Бофорт с пориви до девета степен. Заради вятъра за област Атика е в сила червен код за опасност от пожари.

Пожар Снимка: Pixabay

