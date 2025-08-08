ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентката на Мексико: Няма риск от военна интервенция от страна на САЩ при нас

Клаудия Шейнбаум Пардо Снимка: Фейсбук/Daniel Lorer

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви днес, че американски военнослужещи няма да влизат на територията на страната, след като в медиите се появиха съобщения, че е възможно Вашингтон да предприеме подобна стъпка, за да се бори срещу наркокартелите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано днес вестник „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е подписал нареждане Пентагонът да започне за използва военна сила срещу някои латиноамерикански наркокартели.

Шейнбаум заяви, че правителството ѝ е било информирано за предстоящо нареждане, но по думите ѝ то няма нищо общо с американски военни операции на територията на Мексико.

