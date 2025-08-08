ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камионът от катастрофата, в която загина Сияна, е ...

Осъдиха беларуски журналист на 10 г. затвор по обвинения в държавна измяна

Затвор СНИМКА: pixabay

Беларуски журналист е бил осъден на 10 години затвор по обвинения в държавна измяна и разкриване на държавни тайни, предаде АП. 

Беларуската асоциация на журналистите съобщи, че присъдата е била произнесена на съдебно заседание при закрити врата, точно ден преди петата годишнина от оспорваните президентски избори, които задържаха авторитарния лидер Александър Лукашенко на власт и предизвикаха масови протести.

Журналистът Данил Палянски, който е работил за няколко независими медии, е бил осъден още на 25 юли, но едва днес беше съобщено официално за резултата от делото. Освен лишаването му от свобода той трябва да плати и приблизително 7000 долара глоба, пише БТА.

"Беларус вече се е превърнал в черната дупка на Европа, където хората се съдят заради думите и мислите си", заяви председателят на Беларуската асоциация на журналистите Андрей Бастунец.

Палянски беше арестуван миналия септември и е един от 37-те журналисти, които в момента се намират зад решетките в Беларус. Присъдата му е част от продължаващите репресии срещу критици на властта след безпрецедентните протести, избухнали след оспорваните избори на 9 август 2020 г. 

По данни на правозащитната организация "Вясна" към момента властите са арестували над 65 000 души, а стотици хиляди беларуси са напуснали страната от страх от преследване. 

В Беларус има около 1187 политически затворници, сред които е и носителят на Нобелова награда за мир и основател на "Вясна"- правозащитникът Алес Беляцки.

