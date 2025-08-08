Нова гореща вълна обхвана Франция, до 41 градуса ще стигнат температурите през уикенда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нова гореща вълна обхвана днес Франция. В над 10 департамента в южната част на страната беше издадено предупреждение за опасно горещо време, а температурите може да надхвърлят 40 градуса в неделя, предаде Франс прес.

Според националната метеорологична служба "Метео-Франс" пикът на жегата се очаква в началото на следващата седмица в голяма част от страната, след уикенд с температури между 34 и 40 градуса в южната част, пише БТА.

"Екстремно високите температури се очаква да се покачат още в началото на следващата седмица", като най-горещите дни се очакват в понеделник и вторник, преди да се задържат поне до втората половина на седмицата, уточни днес "Метео-Франс".

След първата гореща вълна от 19 юни до 4 юли, този период е 51-ата гореща вълна, регистрирана във Франция от 1947 г. насам, сочат данните на "Метео-Франс".