ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камионът от катастрофата, в която загина Сияна, е ...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21073315 www.24chasa.bg

Нова гореща вълна обхвана Франция, до 41 градуса ще стигнат температурите през уикенда

1232
Жега СНИМКА: Pixabay

Нова гореща вълна обхвана днес Франция. В над 10 департамента в южната част на страната беше издадено предупреждение за опасно горещо време, а температурите може да надхвърлят 40 градуса в неделя, предаде Франс прес.

Според националната метеорологична служба "Метео-Франс" пикът на жегата се очаква в началото на следващата седмица в голяма част от страната, след уикенд с температури между 34 и 40 градуса в южната част, пише БТА.

"Екстремно високите температури се очаква да се покачат още в началото на следващата седмица", като най-горещите дни се очакват в понеделник и вторник, преди да се задържат поне до втората половина на седмицата, уточни днес "Метео-Франс".

След първата гореща вълна от 19 юни до 4 юли, този период е 51-ата гореща вълна, регистрирана във Франция от 1947 г. насам, сочат данните на "Метео-Франс".

Жега СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)