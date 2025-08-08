ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камионът от катастрофата, в която загина Сияна, е ...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21073378 www.24chasa.bg

Зеленски: Трябва да подкрепим всички конструктивни стъпки на САЩ за прекратяване на огъня

1088
Володимир Зеленски Снимка: Екс/ @ZelenskyyUa

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че неговата страна и нейните съюзници трябва съвместно да подкрепят всички конструктивни стъпки, предприети от САЩ за постигане на прекратяване на огъня в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Имаше много телефонни разговори в последните дни, много контакти на различни нива. Всички сме обединени от разбирането, че войната трябва да приключи и че Европа трябва да разработи обща позиция по всеки важен аспект на сигурността“, заяви Зеленски в „Телеграм“ след телефонен разговор с премиера на Чехия Петър Фиала.

 

 

 

Володимир Зеленски Снимка: Екс/ @ZelenskyyUa

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)