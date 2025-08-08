Зеленски: Трябва да подкрепим всички конструктивни стъпки на САЩ за прекратяване на огъня

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че неговата страна и нейните съюзници трябва съвместно да подкрепят всички конструктивни стъпки, предприети от САЩ за постигане на прекратяване на огъня в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Имаше много телефонни разговори в последните дни, много контакти на различни нива. Всички сме обединени от разбирането, че войната трябва да приключи и че Европа трябва да разработи обща позиция по всеки важен аспект на сигурността“, заяви Зеленски в „Телеграм“ след телефонен разговор с премиера на Чехия Петър Фиала.